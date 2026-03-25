カカオのゲーム事業子会社であるカカオゲームズの筆頭株主が、カカオから日本のLINEヤフーに変わる。カカオは第2位株主として、カカオゲームズとの戦略的協力を継続する。【解説】日韓の富豪は“質”が違う…その理由とはカカオゲームズは3月25日、LINEヤフーが出資した投資目的のPEファンド「エル・トリプルエー（LAAA）インベストメント」が、筆頭株主のカカオ（持分比率37.6%）が保有する株式の一部を買い取ると発表した。LINE