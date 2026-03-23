夫婦の危機は、ある日突然やってくることがあるようです。それも、真夜中のスマートフォン越しに……。顔を合わせれば話せるはずの距離にいながら、文字だけで告げられる「終わり」を匂わせる言葉。今回の投稿者さんは、その一通のLINEに動揺を隠せませんでした。『私が完全に寝ている時間に、旦那からLINEが届きました。夫婦としての関係性に疲れてしまった、老後にふたりで過ごすビジョンが見えない、価値観がズレてしまった、子