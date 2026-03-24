私はタマキ（30代）。子どもは3人いて、末っ子が保育所を終えました。この春小学校に入学したのですが、かつて苦労したのがママ友づくりです。子どもを連れてイベントや児童館をまわり、かなり努力しました。その経験から、当時の私と同じようなママさんには優しく接し、いろいろと紹介をしながらママ友をつくっています。今では親しいママ友も。そんなとき、小・中学時代の同級生アンナ（30代）とたまたま再会したのです。（エプ