インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「刀剣乱舞ONLINE 金沢加賀蒔絵 懐中時計」全4種（三日月宗近／歌仙兼定／大倶利伽羅／白山吉光）を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。 日本各地の伝統工芸品とコラボしたキャラクターグッズを多数手がけるPREMICO（プレミコ）から、PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」