新日本プロレスのＮＥＶＥＲ無差別級王者ウルフアロン（２９）が、キャリア初の地方巡業を終え本紙のインタビューで心境を激白した。２８日青森、２９日岩手大会を連勝を飾ったウルフはレスラーとしてのステップアップを実感。デビュー戦（４日、東京ドーム）で対戦したＥＶＩＬが退団するなど新日本マットに激動が続くなか、揺るがぬ決意も表明した。――青森大会は大雪の影響で会場到着が遅れあわや欠場の危機だったウルフ