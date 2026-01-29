衆議院選挙で、若い世代の投票率の向上に向けて大分県佐伯市の県立佐伯鶴城高校では29日、1日限定で期日前投票所が開設されました。 【写真を見る】衆議院選挙、高校に「1日限定」の期日前投票所若者の投票率向上へ「学校なら行きやすい」大分 前回の参院選に続く2回目の取り組みで、市の選管が校内の会議室に投票箱や投票用紙を用意し、生徒と教職員の期日前投票を受け付けました。 佐伯鶴城では3年生の130人ほどが有