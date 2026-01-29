漫画の海賊版サイト「BATO.TO」を運営していた中国人男性が、上海公安局局に著作権法違反の疑いで摘発され、関連する60の類似サイトすべてが閉鎖されたことがわかった。一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構（CODA）が1月29日、公式サイトで明らかにした。CODAによると、BATO.TOは2014年に開設された投稿型の海賊版サイトで、日本や韓国、中国の人気漫画を英語などに翻訳し、無断配信していた。運営者の男性は、アクセスを複数