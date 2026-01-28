ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > 2月1日が「FMVの日」として、日本記念日協会が正式に認定 キャンペーン 銀行 モデル 投資 投資銀行 PCケース FCC フェス クーポン FMV マイナビニュース 2月1日が「FMVの日」として、日本記念日協会が正式に認定 2026年1月28日 17時18分 リンクをコピーする 富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、2月1日が「FMVの日」として、一般社団法人 日本記念日協会に正式認定されたと発表した。FCCLのPCブランド「FMV」の魅力を広めるため、同社は「FMVの日」をきっかけにさまざまなキャンペーンや特別企画を展開するという。「FMVの日」は2016年2月1日のFCCL設立日に由来したもので、「FMVブランドの原点に立ち返り、社会とユーザーに対して持続的に価値を届けていく」との思いを込め 記事を読む おすすめ記事 鹿児島がキャプテンと副キャプテンを発表 2026年1月24日 21時49分 【bloom株式会社】田中渓氏パーソナリティのラジオ番組「Beyond K-point」の公式スポンサーに就任 2026年1月27日 11時34分 成田空港を中心とした新しい都市圏の名称を決定！ SORATO NRT（ソラト ナリタ） 2026年1月28日 14時0分 日本一に輝いたグルメバーガーが歴史の町へ 2026年1月26日 12時44分 うどん脳やオリーブしまちゃんが「もち配り」 高松オルネで2月1日に節分イベント 香川 2026年1月23日 11時42分