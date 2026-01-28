富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は、2月1日が「FMVの日」として、一般社団法人 日本記念日協会に正式認定されたと発表した。FCCLのPCブランド「FMV」の魅力を広めるため、同社は「FMVの日」をきっかけにさまざまなキャンペーンや特別企画を展開するという。「FMVの日」は2016年2月1日のFCCL設立日に由来したもので、「FMVブランドの原点に立ち返り、社会とユーザーに対して持続的に価値を届けていく」との思いを込め