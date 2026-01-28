一部が凍った米ニューヨークのハドソン川＝27日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米南部から東部にかけての広範囲な地域を襲った歴史的な寒波で、AP通信は27日、各州での死者が同日午後までに42人に達したと報じた。週末には東部を再び寒波が襲う予報で、気象当局は警戒を呼びかけている。27日午後の時点でも南部テネシー州やミシシッピ州などの計50万戸以上で停電が続いている。復旧まで数日かかる見通しの地域もあり、