アーセナルのミケル・アルテタ監督がUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)におけるクラブ史上初の快挙を喜んだ。UEFA公式サイトが伝えている。欧州CL準々決勝第2戦が15日に行われ、アーセナルはホームでスポルティングと対戦。敵地での第1戦を1-0で制していた中、スコアレスで試合を終え、2戦合計1-0で突破を決めた。昨季に続くベスト4進出。2年連続はクラブ史上初となる。アルテタ監督は試合後、「選手たちには感謝の言葉を伝