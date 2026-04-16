全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。東京ラーメン史に名を刻む名店が、新たな地で静かに、しかし力強く再始動した。2026年4月3日、「らーめん天神下 大喜」が御徒町から入谷へと移転オープンを果たした。1999年創業の名店。2000年代初頭から食べ歩きをしてきた身としては、まさに「伝説」の看板を背負う存在であり、その再出発には自然と背筋が伸びる。新店舗はオープンしたばかりとは思えないほど落ち着い