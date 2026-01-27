衆院選が公示され、大分1区は8選を目指す無所属の前職を、議席奪還を狙う自民の新人、さらに国民、参政、共産の新人が挑む混戦の構図となりました。 【写真を見る】衆院選大分1区8選目指す前職と新人の計5人が立候補鍵を握る浮動票の争奪戦へ 大分1区に立候補しているのは届け出順に堤淳太さん（47）国民・新、衛藤博昭さん（46）自民・新、野中しんすけさん（39）参政・新、吉良州司さん（67）無所属・前、山下魁さん（49）