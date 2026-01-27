6年前、高級外車のポルシェを時速最大268キロほどで運転し、乗用車に追突し、夫婦2人を死亡させた罪に問われた男に対し、横浜地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。この事故は6年前の2020年8月、首都高速・湾岸線の東扇島インターチェンジ付近で、高級外車のポルシェが前を走っていた乗用車に追突し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が死亡したものです。このポルシェを運転していた彦田嘉之被告（56）は、隣を