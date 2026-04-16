湘南鎌倉総合病院（神奈川県鎌倉市）の手術ミスで、藤沢市の女性（５７）が子宮摘出を余儀なくされたとして、病院を運営する医療法人「徳洲会」に約４６００万円の賠償を求めていた訴訟で、横浜地裁（藤岡淳裁判長）は１５日、ミスを認定して同法人に約１６００万円の賠償を命じる判決を言い渡した。判決などによると、子宮に持病があった女性は２０１６年４月、同病院で子宮内に器具を挿入する手術を受けた。しかし、手術ミス