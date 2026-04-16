北海道知床沖の観光船沈没事故の裁判で、乗客家族による意見陳述が行われました。2022年4月、知床半島沖で観光船「KAZU I」が沈没し乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故では、運航会社の社長で安全統括管理者の桂田精一被告（62）が業務上過失致死の罪に問われています。釧路地裁できょう、乗客家族による意見陳述が行われ、息子と元妻が行方不明の男性は「事件後、自分自身の生活が一変しました。心から笑うこともでき