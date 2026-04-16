神奈川県の病院で手術を受けた女性が医療ミスで子宮の摘出を余儀なくされたなどとして病院側に損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は病院側におよそ1600万円の支払いを命じました。【映像】病院側に損害賠償を求めた女性当時47歳の女性は2016年、神奈川県の湘南鎌倉総合病院で子宮の手術を受けた際、ほかの臓器を傷つけられ、子宮や卵巣の摘出を余儀なくされたなどとして、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めて裁判を起こし