きょうの為替市場、円買戻しの動きが続いており、ドル円は１５３円台まで下落。市場では金曜日のＮＹ時間の値動きを見て、為替介入に対する警戒感が一段と強まっている。 金曜日のＮＹ時間に伝わったＮＹ連銀のレートチェックのニュースは市場を驚かせたようだ。可能性は低いとは考えられているが、日米の協調介入に対する警戒も広がっているようだ。ドルが全面安となっていることも円高に拍車をかけている状況