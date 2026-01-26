『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）ライアン・ジョンソン監督による新たな三部作は事実上の頓挫状態となっているが、監督は今後のユニバースの発展をファンとして楽しみに見ているようだ。サンダンス映画祭での米によるイベントにて語った。 ジョンソンは『最後のジェダイ』製作時、ルーカスフィルム前社長キャスリーン・ケネディと意気投合し、新たな映画3部作の監督に内定。ところが