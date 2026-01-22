4気筒から6気筒へメルセデスAMGは、今年後半に新型の高性能SUV『GLC 53』を発表する構えだ。既存の2車種と入れ替える形で投入する。【画像】GLCの頂点！ 680psを発揮する高性能SUV【メルセデスAMG GLC 63 S Eパフォーマンスを詳しく見る】全25枚新型GLC 53は、『E 53』から流用したプラグインハイブリッド・パワートレインを採用する見込みだ。ターボチャージャー付き3.0L直列6気筒ガソリンエンジンとトランスミッション一体型電