4気筒から6気筒へ

メルセデスAMGは、今年後半に新型の高性能SUV『GLC 53』を発表する構えだ。既存の2車種と入れ替える形で投入する。

【画像】GLCの頂点！ 680psを発揮する高性能SUV【メルセデスAMG GLC 63 S Eパフォーマンスを詳しく見る】 全25枚

新型GLC 53は、『E 53』から流用したプラグインハイブリッド・パワートレインを採用する見込みだ。ターボチャージャー付き3.0L直列6気筒ガソリンエンジンとトランスミッション一体型電気モーターを組み合わせ、レースモード時で総合出力620ps（通常時は585ps）、最大トルク76.5kg-mを発生する。



既存の『GLC 63』（写真）に代わり、6気筒の『GLC 53』が導入される。

E 53ではこのパワートレインにより、0-100km/h加速3.8秒、最高速度250km/hを実現。21.2kWhリチウムイオンバッテリーを使用し、電気のみでの航続距離は最大101kmに達する。

ラインナップ整理

GLC 53は、既存の『GLC 43』および『GLC 63』の後継モデルとなる。この動きは、両モデルのパワートレインの中核をなす2.0Lターボ4気筒エンジンの段階的廃止の一環だ。

公式からの発表はないが、情報筋によれば、この4気筒エンジンは欧州連合（EU）が定める最新の騒音基準を満たしていないという。そのため、GLC 43の生産は2月末までに終了し、GLC 63も5月に生産終了すると言われている。



『GLC 63』（写真）は4気筒ベースのPHEVシステムを搭載している。

GLC 53では新しい外観と、メルセデス・ベンツの車載ソフトウェア『MB.OS』の最新世代を導入するようだ。

欧州では、まもなく登場予定のBMW X3 M50の後継モデルと競合することになるだろう。

AMGは、新型EV『GLC with EQテクノロジー』の高性能バージョンの発売に先立ち、内燃機関搭載GLCのラインナップの整理を進めている。関係者によれば、EVモデルには3基のアキシャルフラックスモーターが搭載され、合計900psを超える出力を発揮するとのことだ。