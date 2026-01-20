昨年の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で優勝した、たくろうの赤木裕（34）が結婚していたことが20日、分かった。同日放送の日本テレビ系特番「行列のできる法律相談所2時間スペシャル」内で明かした。たくろうは過去最多1万1521組が応募した昨年末のM−1を制し、第21代王者に輝いた。1次ラウンド、最終決戦共に挙動不審な赤木の言葉に、きむらバンド（35）が突っ込むスタイルの漫才で爆笑をさらっていた。「行列−」は