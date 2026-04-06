お笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）ときむらバンド（36）が5日、テレビ朝日系「アメトーーーーク！2時間SP」に出演。近況を伝えた。昨年の漫才師日本一決定戦M―1グランプリ王者のたくろう。現在は超多忙で、きむらは「この間のスケジュールで、新幹線乗って、飛行機乗って、船に乗った。今、リアル桃鉄状態」と明かした。赤木は「健康でなんとかやれてますけど。大阪の時は全く仕事ない状態だったんで。体感ですけど、