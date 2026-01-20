プロ野球の12球団監督会議が20日、都内のホテルで開催され、フリートークで「タイブレーク制」が議論された。昨年から2軍戦で導入。延長10回から無死二塁と無死一、二塁の両パターンでデータが集められた。座長を務めたソフトバンク・小久保監督が「1軍で導入するかどうかは、今年どうこうの話ではないけど、国際大会、メジャーを見ても導入されている。近いうちに導入されてもおかしくない」と議題に挙げた。昨年まで2軍監