店のドアを壊したとして逮捕された歌舞伎俳優が先ほど釈放されました。中村鶴松こと清水大希さん（30）「この度はご心配、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。被害者の方には今後とも誠心誠意対応させていただければと思います」中村鶴松こと清水大希さん（30）はきのう、台東区西浅草にあるケバブ店の木製ドアを壊した疑いで現行犯逮捕されていました。清水さんは釈放され、午後7時過ぎに警察署をあとにしま