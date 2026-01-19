ＭＬＢ公式サイトは１８日（日本時間１９日）にドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が現在結んでいる１２年契約が終了する２０３２年シーズンを最後に現役引退する意向を明かしたと報じた。ベッツは元プロレスラーで俳優や司会者として活躍しているジョン・シナの番組「ＷｈａｔＤｒｉｖｅｓＹｏｕｗｉｔｈＪｏｈｎＣｅｎａ」に出演し、現役引退について語った。「（３２年に）僕は４０歳になる。娘は１４歳