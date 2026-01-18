レースの出走直前で一気に３頭が競走除外になるハプニングがＳＮＳで反響を呼んでいる。１８日に行われた京都１２Ｒ・４歳上１勝クラス（芝１６００メートル）は１１頭立てで行われる予定だったが、馬券発売が締め切られた発走前に（７）サニーサルサが発馬機内で暴れて転倒したことが他馬に影響。巻き添えとなった（５）スイッチビスケット、（６）ダイヤモンドハンズも負傷し、前述の３頭がそろって競走除外となった。これに