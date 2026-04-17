横浜市役所（資料写真）横浜市で集合住宅の空き部屋を狙った水道メーターの盗難が相次いでいる。市は１７日、今月に入ってから集合住宅２０棟でメーター７１個（計１９万２８０円相当）が盗まれたと発表。市のホームページなどで注意を呼びかけている。市水道局によると、１４日に港南区の集合住宅で定期検針中の委託業者がメーターがなくなっているのを発見。同局が現地を確認し、計３５個が盗まれていることが判明した。今月