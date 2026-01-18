れいわ新選組の多ケ谷亮衆院議員（比例南関東）は１６日、自身の（旧ツイッター）で、同党の山本代表宛てに離党届を提出したと明らかにした。Ｘなどによると、多ケ谷氏は今月上旬に自民党議員らとイスラエルを訪問し、ネタニヤフ首相と面会した。多ケ谷氏はＸに、「イスラエル訪問に関し、次期衆院選で私を公認しない決定が代表の権限で下された」と明かし、「除名に等しい決定がされたと認識している。事前の意見聴取も行わ