車の売却時は、カーナビを初期化することをお勧めします。本記事では、カーナビの初期化が必要な理由、一般的な初期化方法、製品ごとの初期化方法を知る手段、カーナビ以外で初期化等の対応が必要なもの、またカーナビの査定額への影響についてわかりやすく解説しています。【写真】カーナビの初期化方法は…？車の売却でカーナビ初期化は必要？以下の理由から、カーナビはできる限り自分で初期化して売却することをお勧めします。