「報道を見て『山中先生、変わってないな』と思いました」【写真】「“異例”実名顔出し告発」山中氏の不適切な言動を告発した横浜市の現職人事部長など、この記事の写真を全て見る 渦中の横浜市長、山中竹春氏（53）を知る人々は、口を揃えてこう語る。横浜市の現職人事部長である久保田淳氏が、「週刊文春 電子版」（1月11日配信）で、山中氏の暴言や誹謗中傷などを実名顔出しで告発した問題。1月15日には久保田氏が記