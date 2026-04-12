応募作品の製作者と言葉を交わし、笑顔を見せる石坂さん（右）＝１２日、プラーザホール市販されているプラモデルの出来栄えを競うコンテスト「ろうがんず杯」が１２日、横浜市青葉区のプラーザホールで開かれた。主催するプラモデル歴約７０年の俳優・石坂浩二さん（８４）と石坂さんが会長を務める愛好会「ろうがんず」のメンバーが一次審査を通過した力作を審査した。コンテストは愛好家の技術向上などを目的に２０１４年か