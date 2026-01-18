ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 舞台目前に失踪、48歳で祖母に…高橋惠子が歩んできた人生 高橋惠子 エンタメ・芸能ニュース 文春オンライン 舞台目前に失踪、48歳で祖母に…高橋惠子が歩んできた人生 2026年1月18日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ドラマ「ラムネモンキー」に出演中の高橋惠子について、週刊文春が伝えた 1979年、舞台公演を目前に作家の河村季里氏と「失踪」したこともあったそう その後、映画監督の高橋伴明氏と結婚し、48歳でおばあちゃんになったという 記事を読む おすすめ記事 「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」 2026年1月17日 11時30分 認知症になった夫の日記に不倫相手との「セックスした回数」 妻が知った結婚生活の裏側 2025年12月10日 6時30分 「お前が降りろ」鹿児島市電で女性に暴言疑いで男（65）を逮捕 ほつれたタオルの糸をライターであぶる 注意した女性に 2026年1月17日 18時16分 【長谷部 真奈見】高校2年生・ダウン症のある娘と考えた「将来」。娘がみつけた「学びたいこと」への思わぬ壁 2026年1月17日 7時0分 「マグロ丼かと思った」山口・人気飲食店の“レアステーキ丼”でO157食中毒、10代女性は重症…“ほぼ生”のビジュアルに広がる衝撃 2026年1月17日 16時0分