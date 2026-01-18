舞台目前に失踪、48歳で祖母に…高橋惠子が歩んできた人生文春オンライン

舞台目前に失踪、48歳で祖母に…高橋惠子が歩んできた人生

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドラマ「ラムネモンキー」に出演中の高橋惠子について、週刊文春が伝えた
  • 1979年、舞台公演を目前に作家の河村季里氏と「失踪」したこともあったそう
  • その後、映画監督の高橋伴明氏と結婚し、48歳でおばあちゃんになったという
記事を読む

おすすめ記事

  • 「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」
    「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」 2026年1月17日 11時30分
  • 認知症になった夫の日記に不倫相手との「セックスした回数」 妻が知った結婚生活の裏側
    認知症になった夫の日記に不倫相手との「セックスした回数」 妻が知った結婚生活の裏側 2025年12月10日 6時30分
  • 「お前が降りろ」鹿児島市電で女性に暴言疑いで男（65）を逮捕　ほつれたタオルの糸をライターであぶる　注意した女性に
    「お前が降りろ」鹿児島市電で女性に暴言疑いで男（65）を逮捕　ほつれたタオルの糸をライターであぶる　注意した女性に 2026年1月17日 18時16分
  • 【長谷部 真奈見】高校2年生・ダウン症のある娘と考えた「将来」。娘がみつけた「学びたいこと」への思わぬ壁
    【長谷部 真奈見】高校2年生・ダウン症のある娘と考えた「将来」。娘がみつけた「学びたいこと」への思わぬ壁 2026年1月17日 7時0分
  • 食中毒を発表する生活衛生課（山口県の公式HPより）
    「マグロ丼かと思った」山口・人気飲食店の“レアステーキ丼”でO157食中毒、10代女性は重症…“ほぼ生”のビジュアルに広がる衝撃 2026年1月17日 16時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    2. 2. 夫が認知症に 不倫記録を発見
    3. 3. 市電でライター 注意されて暴言
    4. 4. ダウン症の娘出産 自死を考えた
    5. 5. そりゃO157出るわ…女性客重症
    6. 6. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
    7. 7. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    8. 8. 草間 露出の「真相」に呆れ声も
    9. 9. 半端ない数…大谷の収集癖に騒然
    10. 10. 「崖から落ちた」男女2人が遭難
    1. 11. さんま 長澤の休養報道に言及
    2. 12. 精神疾患か 2階から0歳児投げる
    3. 13. 謎の海外アカ→正体が判明し謝罪
    4. 14. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶　激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
    5. 15. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
    6. 16. YouTuberきりまる 結婚を報告
    7. 17. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
    8. 18. 妻・水卜アナの素顔を明かしたか
    9. 19. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
    10. 20. 15歳の妹をDV夫に抱かせ…カナダ
    1. 1. 市電でライター 注意されて暴言
    2. 2. ダウン症の娘出産 自死を考えた
    3. 3. そりゃO157出るわ…女性客重症
    4. 4. 「崖から落ちた」男女2人が遭難
    5. 5. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
    6. 6. 精神疾患か 2階から0歳児投げる
    7. 7. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶　激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
    8. 8. 15歳の妹をDV夫に抱かせ…カナダ
    9. 9. 東京アプリ 1.1万円相当P付与へ
    10. 10. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
    1. 11. 日本語が嫌い→日本を訪れて衝撃
    2. 12. 「ティラノサウルス」260頭疾走
    3. 13. 菅義偉元首相の不出馬報告に反響
    4. 14. 佳子さまが海外で「バズ素材」に
    5. 15. 教育虐待 激怒した父が息子殺害
    6. 16. 死刑囚3人訴えも 大阪地裁退ける
    7. 17. 要介護3 菅直人氏の現在明かす
    8. 18. 「高市×メローニ」“初の女性首相”会談　「サナエ」「ジョルジャ」と呼び合い日伊連携強化　立憲・公明は新党「中道改革連合」結成で対抗
    9. 19. 終了後、試験問題SNS投稿禁止に
    10. 20. 留守宅に侵入 少女にわいせつか
    1. 1. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
    2. 2. 新党結成で消滅の危機を迎える党
    3. 3. フィフィ「一切の関係を断った」
    4. 4. 新幹線の「電源マナー」Xで反響
    5. 5. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
    6. 6. 菅氏の引退に公明党代表びっくり
    7. 7. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
    8. 8. 旅行は「合理的に選ぶ」時代へ スカイスキャナー調査で見えた“ロジタビ”という考え方
    9. 9. 定年後に故郷移住 生活が大崩壊
    10. 10. 「市長リスペクト持って」と訴え
    1. 11. 政治資金パーティーを全面禁止か
    2. 12. 「性欲は邪魔」21歳で去勢手術
    3. 13. 「中国協賛党」バズ聞きキレたか
    4. 14. 原口議員の「内情暴露」に同調も
    5. 15. いじめなくならない理由「本能」
    6. 16. 吉村氏ら出直し選に「薄汚い」
    7. 17. 菅元首相が引退へ「安心した」
    8. 18. 高市首相 “沈黙”貫くも…高まる解散ムード　与野党で動き加速
    9. 19. 自立公、大阪ダブル選候補見送り　対抗馬具体化せず、無投票も
    10. 20. たちあがれ日本、『結党宣言』から何を読むか【山崎元コラム】
    1. 1. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
    2. 2. 不倫疑惑の次は10億円の詐欺? 韓
    3. 3. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
    4. 4. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
    5. 5. 韓で、米中日首脳に対する好感度
    6. 6. 米大統領が北極海に執着する理由
    7. 7. 円安は「根深い問題」中国が指摘
    8. 8. J・ローレンス 大作映画逃した訳
    9. 9. 豪人カップルが日本食文化に感動
    10. 10. イラン指導者「米大統領は有罪」
    1. 11. 金正恩氏の娘の行動が社会で話題
    2. 12. ベッカム家 長男夫妻により崩壊?
    3. 13. NY市警の新米警官あられもない姿
    4. 14. ニキビパッチ 欧米で古い概念
    5. 15. 主要金属価格が続々上昇 カナダ
    6. 16. 露に学生ビザでの入国者…実態は
    7. 17. 中国製のパネル 南アの経済危機
    8. 18. 西洋男性から精子提供を受け未婚で出産した日本人タレント、突然夫を公開!?“家族写真”が話題
    9. 19. 個性的すぎた日本の「失敗スマホ」が、中国で謎のブームを起こしている
    10. 20. 「雪の巣」中国の大雪動画が話題
    1. 1. 工場夜勤、高給以外にもメリット
    2. 2. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
    3. 3. 定期預金と投資 10年後を比較
    4. 4. 極寒の青森で「冷暖房使用不可」
    5. 5. 30代で元気な人は12.6% 衝撃結果
    6. 6. 中高年の貯蓄 100万円未満1割強
    7. 7. 別次元…回転寿司の圧倒的な王者
    8. 8. 退職金2000万円 税金の負担増加?
    9. 9. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
    10. 10. チャットGPT 広告表示開始を発表
    1. 11. Grok禁止の性画像 生成可能報道
    2. 12. 学資保険 満期まで持ち続けると?
    3. 13. 年金だけでは赤字…どう対策した
    4. 14. 20代で高収入を叶えるための戦略
    5. 15. 南鳥島に米軍基地? 脱中国に壁
    6. 16. 投資のプロが教える銘柄選び
    7. 17. 窃盗犯が買った「まさかのモノ」
    8. 18. 「株主優良企業」買い予想数1位
    9. 19. 神奈川・海老名駅近くのイオンとダイエーが休業　業態転換と建て替えで　イオンは５月、ダイエーは２月２６日から
    10. 20. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    1. 1. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
    2. 2. バッテリー売上 AnkerがTOP3独占
    3. 3. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    4. 4. AI大学がアプデ 4K&縦長対応に
    5. 5. AIは道具ってか15人の部下。Claude Code生みの親が語った“究極すぎるマネジメント術”
    6. 6. OpenAI、ChatGPTに広告導入へ　米国で無料・低価格プランからテスト開始
    7. 7. 超低遅延1秒以下のWebRTC配信を可能にする「Broadcast Box」、OBSでの使い方はこんな感じ
    8. 8. 携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の手順を簡略化！アプリから3タップで利用可能に
    9. 9. ワイモバイルオンラインストアでウィンタークリアランスセールが開催中！フォルダブルスマホ「nubia Flip 2」が機種変更などで2万9800円など
    10. 10. ChatGPT 低価格サブスクを発表
    1. 11. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
    2. 12. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
    3. 13. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
    4. 14. Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
    5. 15. 気になるコスメで冬を乗り切る！　乾燥に気になるこの時期は洗顔に注目
    6. 16. アルファ世代にまで広がった香水熱　2026年は「美味しい香り」と「アジア発」がトレンド
    7. 17. イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を試す！装着感と音質がさらに進化【レビュー】
    8. 18. EVOシリーズに49mm径対応品追加
    9. 19. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
    10. 20. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    1. 1. 半端ない数…大谷の収集癖に騒然
    2. 2. 羽生結弦のグッズ「仕様が天才」
    3. 3. 昌磨 五輪は「寝不足でした」
    4. 4. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
    5. 5. YouTubeで発掘された選手が米に
    6. 6. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
    7. 7. 「何ゆえに…ビキニ」で演奏披露
    8. 8. あの「NGワード」の起源が話題
    9. 9. 相葉雅紀「雰囲気ガラリ」大反響
    10. 10. 退去費用75万円 提示された金額
    1. 11. 真美子さんも「色違い」を使用
    2. 12. 森保監督 パチンコ好きだった
    3. 13. リバプール1-1 圧巻のドロー
    4. 14. レアルの混乱 会長の判断ミスか
    5. 15. 英代表FWケインにハマン氏が苦言
    6. 16. 大相撲 NHKの中継に芸人が出演
    7. 17. 大谷の球 3億1700万円→4600万円
    8. 18. 保有資産は「小国統治できる程」
    9. 19. 赤井の長男 1回TKO勝利でA級昇格
    10. 20. 平野歩夢 転倒し2回目を棄権
    1. 1. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
    2. 2. 草間 露出の「真相」に呆れ声も
    3. 3. さんま 長澤の休養報道に言及
    4. 4. YouTuberきりまる 結婚を報告
    5. 5. 妻・水卜アナの素顔を明かしたか
    6. 6. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
    7. 7. ピカチュウ 復刻ぬいぐるみ登場
    8. 8. 机に離婚届「妻の涙の跡が…」
    9. 9. 放送開始1分40秒で肉体関係 驚き
    10. 10. 怖くて2度と会うの嫌 浜田震える
    1. 11. 浜田 60歳を超えてハマったもの
    2. 12. 長嶋一茂 全財産いくべきだった
    3. 13. ついに…田中みな実が突然の報告
    4. 14. 川島 松本の絶賛に「勘弁して!」
    5. 15. 22年前に「娘役」共演…涙の再会
    6. 16. 伊藤英明は人気俳優の元運転手
    7. 17. 配信中に倒れ入院「記憶にない」
    8. 18. 良純 石原家内の「格差」に立腹
    9. 19. 関根勤 初愛車を1年で手放した訳
    10. 20. 鉄棒ぶら下がると…日村が告白
    1. 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    2. 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    3. 3. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
    4. 4. 太り始め 体に出るサインを紹介
    5. 5. きちんと感と今っぽさ両立ボブ
    6. 6. 「幽霊だけどね」漫画に騒然
    7. 7. ペットボトルを誤飲 兄の衝撃
    8. 8. 集めたくなる 3COINSキーホル
    9. 9. セブン 魅惑の「新作スイーツ」
    10. 10. スイパラ「いちご食べ放題」開催
    1. 11. ゆで卵の「時間表」シェフ公開
    2. 12. セリアの可愛いプチプラポーチ
    3. 13. 「ポケモン」限定スイーツ登場
    4. 14. 「痩せない」はただの言い訳?
    5. 15. 夫婦問題で使う「最後のカード」
    6. 16. 「寝てんだか寝てる猫」話題に
    7. 17. 10室だけのリゾートホテルが開業
    8. 18. 娘に「出ていけ」父が号泣した訳
    9. 19. 「砂林開」はなんて読む？ひらがな7文字の富山県の地名！
    10. 20. 「帰るのちょっと遅いんじゃない？」やさしいイクメン夫と子どもを失ったバリキャリ妻の話