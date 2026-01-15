Image: Slack Slackbotがパワーアップするのか。ビジネスで Slack を使っている人は多いでしょう。もちろん私もそのひとり。プロジェクトごとにスレッドを立てられるのは、本当に便利ですよね。このSlackには、人間のメンバーのほかに「Slackbot」というAIがいて、これまでは自動返信などの単純なコマンドを実行する存在でした。ところがこれからは、仕事を理解して手伝う存在になるのだそう