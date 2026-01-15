Slackbot¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆËüÇ½´¶ËþºÜ¡£¤Ç¤â¼ÙËâ¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤
Slackbot¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç Slack ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎSlack¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖSlackbot¡×¤È¤¤¤¦AI¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Æ°ÊÖ¿®¤Ê¤É¤ÎÃ±½ã¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¼êÅÁ¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Slackbot¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¡×
Slack¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë Salesforce¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Slackbot¤¬Slack¤Ë´°Á´¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿AI¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÀßÄê¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎSlack¾å¤ÎÊ¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Slackbot¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¤Î²¼½ñ¤¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½Äê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³ÎÇ§ºî¶È¡×¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ëÂ¸ºß¡¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢Èë½ñ¤¸¤ã¤ó¡£
Slack¤Î³°¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëAI¤Ë¤Ê¤ë
¤·¤«¤â¿·¤·¤¤Slackbot¤Ï¡¢Slack¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Microsoft Teams ¤ä Google Drive ¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¶ÈÌ³¥Ä¡¼¥ë¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢Slack¤ÏÏ¢ÍíÍÑ¤Ç¡¢ºî¶È¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£Slackbot¤¬¥¢¥×¥ê¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¾ðÊó¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¼ÂÍÑÀ¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Salesforce¤Ï¡ÖSlack¤òÎ¥¤ì¤º¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Àºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊØÍø¤À¤±¤É°ÂÁ´ÌÌ¤Ï¡©
°ìÊý¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¾ðÊó¤Î°·¤¤¤Ç¤¹¡£
Slack¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Slackbot¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¸«¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤ò»²¾È¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´ûÂ¸¤Î¸¢¸ÂÀßÄê¤ÏÂº½Å¤µ¤ì¡¢Slackbot¤È¤Î²ñÏÃ¤¬AI¤Î³Ø½¬¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÃæ¿È¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Slack¼«ÂÎ¤¬´ÉÍý¼Ô¤ËÈæ³ÓÅª¹¤¤²Ä»ëÀ¤òÍ¿¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
Slack¤Ïº£¸å¡¢Slackbot¤¬Â¾¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¤ò¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¹½ÁÛ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡£
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤ÎSlackbot¤Ï¼ÙËâ¤Ç¤¹¡£Windows¤ÎOffice¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ö¥«¥¤¥ë·¯¡×ÊÂ¤ß¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡£Íê¤ê¤Ë¤·¤¿µ²±¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Slackbot¤«¤éÆÏ¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Slackbot¤¬ËÜÅö¤ËËüÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤·¤Ç¤Ï»Å»ö¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¾²Á¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©
¤Ê¤ª¡¢¿·¤·¤¤Slackbot¤Ï¤¹¤Ç¤ËBusiness+¤ª¤è¤ÓEnterprise+¥×¥é¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¤¬ÁÈ¿¥Ã±°Ì¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Slackbot¤¬¡È»Å»ö¤ÎÁêËÀ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Î¥¤¥º°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸½¾ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£