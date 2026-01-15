ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。1月13日（火）放送の同番組では、15歳で妊娠した女性が築いた家庭にスタジオが衝撃を受ける場面があった。©AbemaTV,Inc.番組では、加護亜依が10代で出産した女性たちのもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルとその後の人生をレポート。今回は14歳で妊娠し15歳で出産した女性と、15歳で妊娠し16歳で出産した女性の2