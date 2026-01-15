ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

1月13日（火）放送の同番組では、15歳で妊娠した女性が築いた家庭にスタジオが衝撃を受ける場面があった。

番組では、加護亜依が10代で出産した女性たちのもとを訪れ、ドラマの題材にもなった“14才の母”のリアルとその後の人生をレポート。

今回は14歳で妊娠し15歳で出産した女性と、15歳で妊娠し16歳で出産した女性の2名を取材し、10代で母となった彼女たちの現実に迫った。

15歳のとき、8歳年上の彼氏との間に子供を授かったという現在33歳のななさんは、妊娠発覚当時、親と絶縁状態で彼氏の実家に居候していたため、真っ先に彼氏の両親に報告。当初は「育てられると思えない」と反対されたものの、彼氏が「自分で働いてやっていく」と決意を示したことで、16歳で結婚した。

しかし、出産を控えた時期に夫が無職になり、「もう私が働くしかないなって…」とサイズの大きい服でお腹を隠しながら、ななさん自身が飲食店や工場でアルバイトをして家計を支えることに。

そして妊娠7カ月目に切迫早産と診断されたものの、「服薬しながらお仕事に行っていました。動悸もすごいし副作用で手も震えるし、気持ち悪くもなる…でも稼がなあかん」と、臨月まで働き続けたという。

その後長男を出産したが、出産時、赤ちゃんが母親の羊水と血液を飲み込んでしまい呼吸不全に陥り新生児仮死に。

「『私の何があかんかったんやろ』って気持ちが下がっちゃうというか…。動きすぎた、仕事していたから…と考えちゃう」「赤ちゃんしんどかったんやろな、ごめんねってずっと思ってました」と自責の念に駆られた辛い経験も告白した。

このとき、ななさんの心の支えになってくれたのが助産師だったといい、ななさんは「私もこんな人になりたい」「強くいようって決めた」と振り返った。

取材の終わりには、ななさんの子供たちも登場。16歳で出産した長男を筆頭に7人の子供が登場し、スタジオからは「どういうこと!?」「これはすごい！」と驚きの声が上がった。

夫のサポートを受けながら、現在7人の子供を育てているというななさんは、5人目を出産後に看護学校へ通い、現在は看護師として働いているそうだ。

「（子育てが）落ち着いたら、助産師さんの資格も取りたい」と今後の夢も明かしたななさんに、スタジオゲストのグラビアアイドル・榎原依那は号泣しながら「ギャルは気合い入ってるんですよ」と感嘆していた。