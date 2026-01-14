エンスカイは、『仮面ライダーW』より、「仮面ライダーW ワンナイト人狼」(2,750円)を2026年4月に発売する。現在エンスカイのオンラインショップ「エンスカイショップ」などで予約を受け付けている。「仮面ライダーW ワンナイト人狼」は、2009年に放送された平成仮面ライダーシリーズ第11作『仮面ライダーW』と、少人数でカンタンに遊べる人狼ゲーム「ワンナイト人狼」がコラボした商品。街の平和を守るため、二人で一人の仮面ライ