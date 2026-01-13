大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が辞職し、ダブルの出直し選に臨む意向を維新の幹部に伝えたことが分かりました。維新の幹部によりますと13日午後、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が辞職の意向を固めたということです。それぞれ出直し選に出馬し、「副首都構想と大阪都構想について民意を問いたい」としていて、衆議院が解散されれば同じ投票日とする方針だということです。大阪都構想は過去に2度、住民投票で否決されて