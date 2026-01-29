日本維新の会代表を務める大阪府の吉村洋文前知事と、大阪市の横山英幸前市長が、いずれも任期途中で辞職したうえで、出直し選挙に出馬している。投開票は衆議院の解散に伴う総選挙と同じ2月8日（日）に行われる。なお、当選者の任期は1年3か月となる。 いわゆる「大阪都構想」への3度目の挑戦を掲げての「大阪ダブル選」だが、識者や一般市民等からの批判がみられるのみならず、「身内」である日本維新の会の国会議員からも反対