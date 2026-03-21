日本維新の会は21日、党大会を開き、吉村洋文代表があいさつした。自民党との連立政権のもとでの党の立ち位置について、「消滅するリスクがあるかもしれない」と述べ、強い危機感を示した。【映像】吉村代表「消滅するリスクある」強い危機感を示す瞬間吉村代表は、自民党との連立について「昨年10月に連立政権を結びました」と説明したうえで、「日本維新の会の存在意義がより一層問われることになる」と指摘した。その中で