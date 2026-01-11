楽天・浅村栄斗内野手が１１日、沖縄県内で自主トレを公開した。ノックや打撃などみっちり練習。「とにかくもう一回試合に出続けることを目標にしている。まずは成績を出すためにもう一度レベルアップしたいと思って自主トレはやっています」とうなずいた。昨季は２０００本安打を始め、３００本塁打、２０００試合出場など節目の記録をいくつも達成。しかし、９６試合の出場にとどまり、打率２割３分９厘、３４打点、９本塁打