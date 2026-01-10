「犬は喜び庭かけまわり…」。日本の童謡『雪（ゆき）』の一節として広く知られるこのフレーズ。犬は、しんしんと降る冷たい雪さえも楽しむ--そんなイメージを持つ人も少なくないでしょう。【動画】柴犬がゴロン…！ 全身で楽しむ“冬のひとコマXでは、かたく凍った池の上で転がり回る柴犬の姿が注目を集めています。19秒ほどの動画に映っているのは、「コテツ」くん（4歳・男の子）です。飼い主さんがすぐそばで見守る中、凍った