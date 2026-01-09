1月9日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、あの主人公はいま…SP「激変！インバウンド新時代」。【動画】20年で外国人観光客が約60倍「熊野古道」を再生させたカナダ人“驚きのビジネス”歴史的な円安を追い風にインバウンドの需要が急拡大。経済効果18兆円超、雇用118万人を創出するインバウンドは、今や日本経済にとって重要な柱となっている。「ガイアの夜明け」は、これまで日本の観光資源を磨