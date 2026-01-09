2025年4月に就航した大分ー台湾便について、運航会社のタイガーエア台湾が今年10月下旬まで延長することを発表しました。 【写真を見る】大分ー台湾便、タイガーエアが10月まで運航延長へ好調な搭乗率で夏ダイヤも継続 大分と台湾を結ぶ直行便は、格安航空会社「タイガーエア台湾」が去年4月に就航しました。現在、水曜と土曜に1日1往復週2便で運航し、今年3月末までの運航となっていました。