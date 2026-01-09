NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」皆さんも楽しんでいますか？今回は横川甚内（勝村政信）について紹介したいと思います。かなりのマイナー武将と思われますが、果たして彼は実在したのでしょうか？※合わせて読みたい記事：『豊臣兄弟！』藤吉郎と小一郎の初恋の結末…史実から直(白石聖)と寧々(浜辺美波)の真逆の運命を辿る恩人の裏切り勝村政信演じる横川甚内。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより。🄫NHK第1回放送「