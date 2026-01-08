帰宅途中の女子高生のあとをつけ、わいせつな行為をした疑いで21歳の男が逮捕されました。会社員の保里千春（ほり・ちはる21）容疑者は2025年11月、東京・江東区で、帰宅途中の女子高校生に後ろから抱きついて、体を触るなどした疑いが持たれています。警視庁によりますと、保里容疑者は、駅で女子高生を見かけて600メートルほどあとをつけ、人通りの少ない場所で犯行に及んだということです。調べに対し、保里容疑者は、「風で女