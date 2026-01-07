1月5日、東京・豊洲市場で新春恒例の初競りが行われ、人気寿司チェーン『すしざんまい』を運営する『喜代村』が一番マグロを6年ぶりに落札。青森・大間産243kgのクロマグロを歴代最高値となる5億1030円で競り落とし、大きな話題を呼んでいる。【写真】5億円じゃなくても食べたい！『なだ万』初競りフェアメニュー「ご期待にお応えすることができなかったことは誠に残念」一方で過去5年間、一番マグロを競り落としていた『ONODE