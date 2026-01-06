カメラに向かって笑顔でピースサインをする女性。大晦日の夜、茨城・水戸市のアパートで何者かに襲われ、殺害されたネイリストの小松本遥さん（31）です。事件発生から1週間。小松本さんは、襲われてから約1時間以内に死亡したとみられることが新たに分かりました。事件当日の午後5時ごろ、外出先から「今から帰る」と夫に連絡した小松本さん。そこから2時間ほど経過した午後7時ごろ、玄関先で倒れた状態で見つかりました。この“