北海道小樽市のスキー場で5歳の男の子がエスカレーターに巻き込まれ死亡した事故で、警察は業務上過失致死の疑いでスキー場運営会社に家宅捜索に入りました。記者「午前10時すぎです。捜査員が朝里川温泉スキー場センターロッジへ家宅捜索に入ります」朝里川温泉スキー場では先月28日、保育園児の後藤飛向ちゃん（5）がベルトコンベア式の屋外エスカレーターの降り口近くで転倒。エスカレーターに右腕と着衣が巻き込まれ、搬送先の