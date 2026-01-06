気象庁によると、６日午前１０時１８分ごろの地震により長周期地震動・階級４を観測した。長周期地震動・階級４を観測した地域は鳥取西部長周期地震動・階級２を観測した地域は島根東部長周期地震動・階級１を観測した地域は大阪北部、徳島北部、高知東部、福岡筑後長周期地震動・階級４を観測した場所は境港市東本町長周期地震動・階級２を観測した場所は松江市西津田、出雲市今市町長周期地震動・階級１を観測した場所は豊中市曽